Михайленко: Завдання СК Дніпро-1 – пройти далі в Кубку України

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Ворскли.

"Завдання СК Дніпро-1 – пройти в Кубку далі, незважаючи на те, що ми розуміємо, який суперник нам дістався – це бронзовий призер минулого чемпіонату. Але на своєму стадіоні та за підтримки трибун ми будемо намагатися грати агресивно в атаці і надійно в обороні.

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У полтавців все одно сильна команда, досвідчена, з глибоким складом і якісними футболістами. Ворскла добре веде боротьбу, у її воріт непросто створювати моменти.

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Я не думаю, що нам буде легко через той факт, що у полтавців змінився головний тренер. У Кубку грають один матч. Отже, ми очікуємо складного протистояння", – цитує Михайленка "Команда №1".