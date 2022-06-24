"Я сейчас нахожусь за границей, пока ничем не занимаюсь. Моя жизнь очень изменилась после 24 февраля. 23 февраля я уехал в командировку, а 24-го началась полномасштабная война. Мне пришлось вытаскивать семью, забирать детей. Очень тяжело все переживаю .

СК Днепр-1 подыскал двух тренеров на замену Йовичевичу, которого сватают в Шахтер

Когда планирую возвращаться к тренерской деятельности? Я сейчас в поиске. Возможно, в ближайшее время что-нибудь будет. Пока ничего не могу сказать о своем будущем.

Что касается информации о том, что меня рассматривают на замену уходящему в Шахтер Йовичевичу... Я тоже читал об этом в прессе. Это здорово, мне очень приятно, что меня помнят. Больше ничего по этому поводу сказать не могу: ни порадовать, ни огорчить. СК Днепр-1 со мной пока не контактировал, поговорим, когда будет какая-нибудь конкретика.

А что касается отношений с руководством днепрян... У меня со всеми, с кем я работал, остались отличные отношения. Никаких подводных камней нет", – сказал Михайленко в комментарии FanDay.

Напомним, 48-летний специалист возглавлял СК Днепр-1 с 2017 по 2020 гг. Последним его клубом был кипрский Пафос, который он покинул в январе 2021-го.

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