Мхитарян: Арсенал приехал за победой, молодой состав никак не повлияет на задачу

Хавбек лондонского Арсенала Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги Европы против полтавской Ворсклы.

"Хорошие эмоции. Всегда приятно приезжать обратно в Украину. Мне очень приятно побывать здесь, в Киеве. Даже если играли бы в Полтаве, было бы неплохо, но так случилось, что мы сейчас в Киеве.

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Мы приехали с молодым составом, но это не имеет значения. Мы приехали, чтобы победить, так как знаем важность игры. Для нас очень важно победить, чтобы занять первое место в группе и продолжать борьбу за Лигу Европы", – сказал футболист в эфире телеканала "Футбол 1".

Матч 5 тура Лиги Европы Ворскла – Арсенал начнется сегодня в 19:55.

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