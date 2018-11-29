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Мхітарян: Арсенал приїхав за перемогою, молодий склад ніяк не вплине на завдання

14:50 350 Читать на русском
Мхітарян: Арсенал приїхав за перемогою, молодий склад ніяк не вплине на завдання
Генріх Мхітарян / Фото: соцмережі

Хавбек лондонського Арсенала Генріх Мхітарян поділився очікуваннями від матчу 5 туру Ліги Європи проти полтавської Ворскли.

"Хороші емоції. Завжди приємно приїжджати назад в Україну. Мені дуже приємно побувати тут, в Києві. Навіть якби грали в Полтаві, було б непогано, але так сталося, що ми зараз в Києві.

Ворскла – Арсенал: анонс матчу Ліги Європи

Ми приїхали з молодим складом, але це не має значення. Ми приїхали, щоб перемогти, так як знаємо важливість гри. Для нас дуже важливо перемогти, щоб посісти перше місце в групі і продовжувати боротьбу за Лігу Європи", – сказав футболіст в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Матч 5 туру Ліги Європи Ворскла – Арсенал розпочнеться сьогодні о 19:55.

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Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
до матчу
3
год
:
21
хв
Арсенал
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Ліга Європи Арсенал Арсенал Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Ворскла Ворскла Ворскла - Арсенал
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