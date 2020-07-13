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Гризманн эпически промахнулся с убойной позиции – фейл на 120 миллионов

10:22 - Читати українською
Гризманн эпически промахнулся с убойной позиции – фейл на 120 миллионов
Гризманн снова провалился

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн опозорился на поле Вальядолида. Это последний матч француза в Ла Лиге 2019/20. Он досрочно завершил сезон из-за травмы.

 
Артуро Видаль 15’
15’ Артуро Видаль

Получив блестящую по точности передачу от Нелсона Семеду, 29-летний форвард промахнулся по мячу с убойной позиции. Да, Гризманн пробивал нерабочей правой, но это не оправдание для звезды, котороя обошлась Барселоне в 120 млн евро.

Гризманн встретился с руководством Барселоны – судьба француза определена

Еще один провальный поединок Антуан завершил травмой, которая выбила его из игры до конца сезона в Ла Лиге. Француз должен восстановиться к плей-офф Лиги чемпионов. 8 августа каталонцы проведут ответный матч против Наполи.

Барселона скромно одолела Вальядолид и продолжила преследование Реала

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Испания Антуан Антуан Гризманн Барселона Барселона Вальядолид - Барселона
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