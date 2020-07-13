Гризманн эпически промахнулся с убойной позиции – фейл на 120 миллионов

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн опозорился на поле Вальядолида. Это последний матч француза в Ла Лиге 2019/20. Он досрочно завершил сезон из-за травмы.

Получив блестящую по точности передачу от Нелсона Семеду, 29-летний форвард промахнулся по мячу с убойной позиции. Да, Гризманн пробивал нерабочей правой, но это не оправдание для звезды, котороя обошлась Барселоне в 120 млн евро.

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Еще один провальный поединок Антуан завершил травмой, которая выбила его из игры до конца сезона в Ла Лиге. Француз должен восстановиться к плей-офф Лиги чемпионов. 8 августа каталонцы проведут ответный матч против Наполи.

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