"Методы Месси были уродливыми и неправильными": правая рука Бартомеу "наехал" на аргентинца через шантаж клуба
Хавьер Бордас, который был одним из главных помощников бывшего президента Барселоны Жозепа Бартомеу, раскритиковал Лионеля Месси за показательные попытки покинуть клуб.
"Месси – победитель и лицо Барсы. Думаю, ему надоело после поражения 2:8 в Лиге чемпионов, и он просто захотел уйти. Для меня его методы были уродливыми и неправильными, но Месси вполне может ошибаться. Хорошо, что на поле он ошибается редко.
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Он хочет продолжать побеждать и решил, что цикл Барселоны закончился. Сейчас я вижу его взволнованным, и это показывает, чего ему не хватало. В конце концов, я хочу видеть его только счастливым", – заявил Бордас в интервью Mundo Deportivo.
Напомним, в межсезонье Месси требовал отпустить его из Барселоны. Давление аргентинца заставило Бартомеу подать в отставку с поста президента клуба.
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