Хавьер Бордас, который был одним из главных помощников бывшего президента Барселоны Жозепа Бартомеу, раскритиковал Лионеля Месси за показательные попытки покинуть клуб.

"Месси – победитель и лицо Барсы. Думаю, ему надоело после поражения 2:8 в Лиге чемпионов, и он просто захотел уйти. Для меня его методы были уродливыми и неправильными, но Месси вполне может ошибаться. Хорошо, что на поле он ошибается редко.

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Он хочет продолжать побеждать и решил, что цикл Барселоны закончился. Сейчас я вижу его взволнованным, и это показывает, чего ему не хватало. В конце концов, я хочу видеть его только счастливым", – заявил Бордас в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, в межсезонье Месси требовал отпустить его из Барселоны. Давление аргентинца заставило Бартомеу подать в отставку с поста президента клуба.

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