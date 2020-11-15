Хав'єр Бордас, який був одним з головних помічників колишнього президента Барселони Жозепа Бартомеу, розкритикував Ліонеля Мессі за показові спроби покинути клуб.

"Мессі – переможець і обличчя Барси. Гадаю, йому набридло після поразки 2:8 у Лізі чемпіонів, і він просто захотів піти. Для мене його методи були потворними і неправильними, але Мессі цілком може помилятися. Добре, що на полі він помиляється рідко.

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Він хоче продовжувати перемагати і вирішив, що цикл Барселони закінчився. Зараз я бачу його схвильованим, і це показує, чого йому бракувало. Зрештою, я хочу бачити його лише щасливим", – заявив Бордас у інтерв'ю Mundo Deportivo.

Нагадаємо, у міжсезоння Мессі вимагав відпустити його з Барселони. Тиск аргентинця змусив Бартомеу подати у відставку з посади президента клубу.

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