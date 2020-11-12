Каталонский гранд еще несколько месяцев будет находиться без руководителя.

24 января 2021 года в Каталонии пройдут выборы президента ФК Барселона, сообщает Mundo Deportivo.

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В клубе не исключают, что голосование может продолжиться еще на один день. Дата может еще измениться в связи с ситуацией с COVID-19. Возможность с электронным голосованием в лагере Барсы исключают.

Напомним, недавно Хосеп Мария Бартомеу подал в отставку с поста президента "блаугранас". Летом у экс-главы Барселоны был конфликт с главной звездой клуба Лионелем Месси из-за желания аргентинца сменить команду.

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