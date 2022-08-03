Сегодня, 3 августа, харьковчане прибыли в Закарпатскую область через пункт пропуска Ужгород – Вышнее Немецкое. После 169 дней непрерывного пребывания на сборах в Турции делегация Металлиста вернулась в Украину, сообщает официальный сайт "желто-синих".

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Команда поселилась в Ужгороде, где и планирует базироваться в течение сезона 2022/23. Металлист уже провел первую тренировку, а в ближайшее время объявит о подписании новичков, контрольных матчах и других новостях клуба.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 Металлист получил место в УПЛ, но потерял главного тренера Александра Кучера и ряд футболистов, перешедших в СК Днепр-1 и другие клубы.

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