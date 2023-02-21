Харьковский клуб сыграл два контрольных поединка, в которых получил достаточно разные результаты. Читайте отчет о встречах и смотрите видеообзоры матчей на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Металлист – Абдыш-Ата – 1:3

Голы: Синчук, 49, (пен.) – Чарыев, 10, Цканьян, 23, Кожухарь, 50, (пен.)

Нереализованный пенальти: Красников, 35 (Металлист).

Металлист – Вальмиера – 3:3

Голы: Прядун, 39, Демченко, 84, Рязанцев, 88, (пен.) – Диоп, 8, Тонисевс, 12, Балодис, 48

Удаления: Чидомере, 89 (Металлист)

Металлист – Абдыш-Ата. В первом матче дня харьковчане проиграли Абдыш-Ате из Кыргызстана. На 10 минуте Чариев точным ударом в нижний угол вывел киргизов вперед. Через 12 минут Цканьян прорвался по правому флангу и пробил в дальний угол, ворвавшись в штрафную – голкипер не спас. Красников перед перерывом сам заработал пенальти, однако не реализовал его. Во втором тайме Металлист заработал еще один пенальти, который реализовал Синчук, но киргизы поставили точку в игре тоже ударом с отметки.

Металлист официально подписал голкипера из Первой лиги

Металлист – Вальмиера – 3:3. Поединок начался неудачно для Металлиста – харьковчане пропустили уже на 8 минуте, а на 12-ой Вальмиера вела в счете 0:2. Харьковчане отыгрались перед перерывом: Прядун головой в падении замкнул навес с правого фланга.

Латвийцы после перерыва забили еще раз – и на этот раз тоже мяч пришел со второго этажа. Под конец игры Металлист чудом спасся. Сначала Демченко подхватил мяч, сумел проскочить мимо двух игроков и пробил за шиворот вратарю. Чидомере мог забить со штрафного, но вратарь потянул. Рязанцев в конце игры реализовал пенальти, спасая ничью для Металлиста, а Чидомере оставил команду в меньшинстве, получив прямую красную.

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