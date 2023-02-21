Харківський клуб зіграв два контрольні поєдинки, в яких здобув досить різні результати. Читайте звіт про зустрічі та дивіться відеоогляди матчів на "Футбол 24".

Товариські матчі

Металіст – Абдиш-Ата – 1:3

Голи: Синчук, 49, (пен.) – Чариєв, 10, Цканьян, 23, Кожухар, 50, (пен.)

Нереалізований пенальті: Красніков, 35 (Металіст).

Металіст – Вальмієра – 3:3

Голи: Прядун, 39, Демченко, 84, Рязанцев, 88, (пен.) – Діоп, 8, Тонісевс, 12, Балодіс, 48

Вилучення: Чідомере, 89 (Металіст)

Металіст – Абдиш-Ата. В першому матчі дня харків'яни програли Абдиш-Аті з Киргизстану. На 10 хвилині Чариєв точним ударом в нижній кут вивів киргизів вперед. Через 12 хвилин Цканьян прорвався правим флангом та пробив у дальній кут, увірвавшись у штрафний – голкіпер не врятував. Красніков перед перервою сам заробив пенальті, проте не реалізував його. У другому таймі Металіст заробив ще один пенальті, який реалізував Синчук, але киргизи поставили крапку в грі теж ударом з позначки.

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Металіст – Вальмієра – 3:3. Поєдинок розпочався невдало для Металіста – харків'яни пропустили вже на 8 хвилині, а на 12-ій Вальмієра вела в рахунку 0:2. Харків'яни відігрались перед перервою: Прядун головою в падінні замкнув навіс з правого флангу.

Латвійці по перерві забили ще раз – і цього разу теж м'яч прийшов з другого поверху. Під кінець гри Металіст дивом врятувався. Спочатку Демченко підхопив м'яч, зумів проскочити повз двох гравців та пробив за комірець воротарю. Чідомере міг забити зі штрафного, але воротар потягнув. Рязанцев наприкінці гри реалізував пенальті, врятувавши нічию для Металіста, а Чідомере залишив команду в меншості, отримавши пряму червону.

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