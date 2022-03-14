Нападник Матеус Пейшото продовжить кар'єру у Сеарі, повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

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26-річний центрфорвард перебрався до табору "чорно-білих" на правах оренди і підписав з ними контракт до кінця сезону.

До слова, Металіст не встиг повернутися в Україну до того, як Росія вторглась на нашу територію – харків'яни проводили збори в Туреччині.



Нагадаємо, Пейшото приєднався до команди Олександра Кучера у липні 2021 року, перейшовши з РБ Брагантіно за 150 тисяч євро. За першу половину сезону бразилець зумів у 19 матчах забити 15 голів і віддати 1 асист, пішовши на зимову перерву у статусі найкращого снайпера харків'ян. Його контракт з Металістом чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.

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