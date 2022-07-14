Спортивним директором Металіста став Василь Кобін, повідомляє офіційний сайт харківського клубу.

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А от із новим наставником сталася несподіванка. Очікувалося, що після Олександра Кучера команду підхопить Олександр Призетко. Проте, виконувачем обов'язків головного тренера Металіста буде Олег Ратій.

За словами віце-президента харків'ян Євгена Краснікова, це пов'язано з тим, що у Призетка немає ліцензії UEFA Pro. Він залишається у тренерському штабі разом з Андрієм Диканем, Русланом Фоміним та новим тренером з фізпідготовки Олександром Близнюком.

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