Евгений Красников занял кресло вице-президента Металлиста, сообщает официальный сайт клуба. 46-летний специалист до недавнего времени был президентом харьковского клуба, этот пост вернули бывшему владельцу Александру Ярославскому.

Ярославский официально стал президентом Металлиста

"Наконец все стало на свои места – президентом Металлиста– избран Александр Ярославский. За этот долгий период не было ни одного дня, чтобы мы не обсуждали тему возрождения Металлиста", – прокомментировал последние назначения в клубе Красников.

Харьковский коллектив начал сезон Первой лиги с двух побед и возглавляет турнирную таблицу вместе с Кривбассом и Краматорском.

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