"Мы с уважением относимся ко всем арбитров и надеемся, что в сегодняшнем матче мы совсем не будем говорить об их работе. Что касается назначения именно Николая Балакина, то, скажем так, определенное волнение есть.

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В прошлом сезоне он работал только на одном нашем матче, но, наверное, самое важное – в заключительном туре чемпионата против Мариуполя. При счете 1:0 в нашу пользу он удалил Домбровского, просто выдумав первую желтую карточку. Результат мы все помним – 1:4.

Но, повторюсь, надеемся, что в игре победит сильнейший, и мы будем обсуждать только действия игроков и ход матча", – поделился Ушарук в комментарии Черниговскому спорту.

Добавим, что харьковчане встретятся с Десной в рамках Кубка Украины уже сегодня, 21 сентября, начало в 19:00.

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