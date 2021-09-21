"Будет приятно сыграть с командой, которая все время борется за высокие позиции. Это даже больше, чем середнячок УПЛ, команда борется за еврокубковые позиции. Поэтому для нас это хороший экзамен.

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Команда сейчас занимает в турнирной таблице высокую позицию, поэтому для нас это будет непростая игра. Хотим увидеть себя на их фоне. Тем более у нас еще не было игр с командами Премьер-лиги. Десна – хороший мотиватор для нас. Ребята это тоже понимают и тщательно готовятся к игре", – отметил Кучер в комментарии официальному сайту Металлиста.

Добавим, что харьковчане встретятся с Десной в рамках Кубка Украины уже сегодня, 21 сентября, начало в 19:00.

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