"Ми з повагою ставимося до всіх арбітрів і сподіваємося, що в сьогоднішньому матчі ми зовсім не будемо говорити про їхню роботу. Що стосується призначення саме Миколи Балакіна, то, скажімо так, певне хвилювання є.

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У минулому сезоні він працював тільки на одному нашому матчі, але, напевно, найважливіше – в заключному турі чемпіонату проти Маріуполя. За рахунку 1:0 на нашу користь він вилучив Домбровського, просто придумавши першу жовту картку. Результат ми всі пам'ятаємо – 1:4.

Але, повторюся, сподіваємося, що у грі переможе найсильніший, і ми будемо обговорювати тільки дії гравців і хід матчу", – поділився Ушарук у коментарі Чернігівському спорту.

Додамо, що харків'яни зустрінуться з Десною в рамках Кубка України вже сьогодні, 21 вересня, початок о 19:00.

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