"Бюджет обязательно увеличится. Думаю, он будет не меньше 2-3 млн долларов. Мы еще не считали. Если мы говорим о финансовых критериях лицензирования, то клуб должен быть не убыточным и ликвидным. Это основное. Клуб должен жить по средствам и показать, как он живет – от бумажного бюджета до последней дочерней компании, которая участвует в инвестициях клуба. Мы опубликовали свой бюджет за прошлый год – это был единственный год, когда мы были в убытках. Но это влияние пандемии, многие спонсоры потеряли возможность платить по контрактам. Мы пошли на сокращение зарплат, как и во многих клубах мира.

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Задача в УПЛ? Мы должны доиграть последний тур, провести сборы учредителей. На нем мы заслушаем отчеты главного тренера, генерального директора, финансового директора. Потом, когда будем иметь все отчеты на руках, обсудим, какую задачу ставить в новом сезоне. Но с учетом того, что следующий чемпионат в элитном дивизионе будут представлять 16 клубов, на мой взгляд, мы должны поставить задачу занять 10-11 место.

В начале этого сезона мы ставили задачу выйти в УПЛ с первого места. В фейсбуке я опубликовал пост под названием "Задача не выполнена, цель достигнута". Мы выходим с третьего места, хотя теоретически можем стать и вторыми. Но не первые, а задача была выйти в УПЛ с первого места", – заявил Стороженко в интервью Tribuna.

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