Харьковский Металлист 1925 усилился украинским форвардом Дмитрием Юсовым, последним клубом которого был одесский Черноморец. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Черноморец украл скандального вингера Металлиста

По официальным данным, стороны подписали соглашение сроком на один год – до конца 2024 года. Футболист будет выступать в Харькове под 14 номером на спине.

"Я очень рад присоединиться к команде Металлист 1925. Я был в поисках клуба, клуб находился в поисках нападающего. Поэтому у нас возник контакт и мы договорились о переходе.

В детстве я болел за Манчестер Юнайтед, когда эту команду возглавлял Фергюсон, а сейчас это две команды, которые, по моему мнению, лидеры в Европе – это Манчестер Сити и Реал. Это две команды, показывающие очень хороший футбол, атлетический, техничный. Эти команды сейчас – топ", – приводит слова Юсова. официальный сайт клуба.

Напомним, нападающий выступал за Металлург Запорожья, белорусские Гранит, Слуцк, Торпедо, Ислоч и БАТЭ, а также за молдавскую Дачию.