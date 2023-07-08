Харківський Металіст 1925 підсилився українським форвардом Дмитром Юсовим, останнім клубом якого був одеський Чорноморець. Про це повідомляє клубна прес-служба.

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За офіційними даними, сторони підписали угоду терміном на один рік – до кінця 2024. Футболіст буде виступати у Харкові під 14 номером на спині.

"Я дуже радий приєднатися до команди Металіст 1925. Я був у пошуках клубу, клуб перебував в пошуках нападника. Тому в нас виник контакт і ми домовилися про перехід.

У дитинстві я вболівав за Манчестер Юнайтед, коли цю команду очолював Фергюсон, а зараз це дві команди, які, на мою думку, лідери в Європі – це Манчестер Сіті та Реал. Це дві команди, які показують дуже гарний футбол, атлетичний, технічний. Ці команди зараз – топ", – приводить слова Юсова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, нападник виступав за Металург Запоріжжя, білоруські Граніт, Слуцьк, Торпедо, Іслоч і БАТЕ, а також за молдавську Дачію.