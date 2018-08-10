Металлист 1925 подаст заявку на прохождение аттестации в УПЛ

Металлист 1925 хочет отвечать требованиям для команд УПЛ.

Металлист 1925 отправил письмо президенту ПФЛ Сергею Макарову, где отметил, что ведет работу, чтобы соответствовать всем требованиям, которые изложены в Регламенте по аттестации футбольных клубов УПЛ.

Кроме того, в письме указано, что клуб начнет процедуру аттестации в Федерации футбола Украины в соответствующие сроки, сообщает официальный сайт Металлиста 1925.

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Напомним, Металлист 1925 выступает в Первой лиге, где после 3-х туров занимает пятую строчку турнирной таблицы.