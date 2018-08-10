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Металіст 1925 подасть заявку на проходження атестації в УПЛ

12:13 284 Читать на русском
Металіст 1925 подасть заявку на проходження атестації в УПЛ
Склад Металіста 1925 / Фото: сайт Металіста 1925

Металіст 1925 хоче відповідати вимогам для команд УПЛ.

Металіст 1925 відправив листа президенту ПФЛ Сергію Макарову, де зазначив, що веде роботу, аби відповідати всім вимогам, які викладені у Регламенті з атестації футбольних клубів УПЛ.

Крім того у листі вказано, що клуб почне процедуру атестації у Федерації футболу України у відповідні строки, повідомляє офіційний сайт Металіста 1925.

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Нагадаємо, Металіст 1925 виступає у Першій лізі, де після 3-х турів займає 5-у сходинку турнірної таблиці.

Теги
Перша ліга Атестація клубів УПЛ Металіст 1925 Металіст 1925
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