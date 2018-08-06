Валяев: Надо, чтобы у всех игроков Металлиста 1925 "горели глаза"

Главный тренер Металлиста 1925 Сергей Валяев прокомментировал победу над Сумами (4:1).

"На каждую игру у нас будет совершенно разный состав. Даже если человек в одной игре отыграл 90 минут, на следующую он может не попасть в 18. Такой подход в свое время был у Леонида Кучука в Арсенале. Надо, чтобы у всех футболистов "горели глаза", такая ротация этому способствует. Состав я определяю под каждого конкретного соперника.

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Фернандо очень хорошо добавляет во втором тайме. У него есть скорость, техника, может зацепиться за мяч. Он очень хорошо вошел в игру в матче с Агробизнесом. В то же время, как и все бразильцы, Нандо не любит работать в отборе. Сейчас я вижу его именно в такой роли, а в будущем он вполне может стать игроком основного состава.

Давыдов – наш бомбардир, лидер команды. Зимой он перенес операцию и такое ощущение, что он еще не может набрать свои оптимальные кондиции. Вот сегодня "прорвало" Синицу, надеемся, что вскоре это произойдет и с остальными.

Сказал Синице, что, если бы он забил пенальти, вообще был бы высший пилотаж. Поблагодарил его за игру, это было самое важное!", – цитирует Валяева официальный сайт Металлиста 1925.