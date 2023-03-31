Украинский полузащитник Руха Вадим Сологуб продолжит карьеру в Металлисте 1925, сообщает официальный сайт "желто-синих".

Металлист 1925 подписал экс-лидера Карпат

Контракт с 19-летним вингером заключен до конца 2026 года. Футболист будет выступать в харьковской команде под 88-м номером.

Напомним, Сологуб на юношеском уровне играл за винницкую Ниву и львовские Карпаты. В 2021 году перешел в Рух, откуда на правах аренды отправился в Горняк-Спорт. В Первой лиге провел 9 матчей. С 1 января 2023 года находился без клуба.

Дебютировать за команду Эдмара/Голодюка футболист имеет шанс уже в воскресенье, 2 апреля, в матче 19-го тура против СК Днепр-1.

Ворскла расписала ничью с Металлистом 1925 – воздушная тревога разрушила победные планы Скрипника и Ко