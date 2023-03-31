Український півзахисник Руха Вадим Сологуб продовжить кар'єру у Металісті 1925, повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

Металіст 1925 підписав екс-лідера Карпат

Контракт з 19-річним вінгером укладено до кінця 2026 року. Футболіст виступатиме у харківській команді під 88-м номером.

Нагадаємо, Сологуб на юнацькому рівні грав за вінницьку Нива та львівські Карпати. У 2021 році перейшов у Рух, звідки на правах оренди вирушив у Гірник-Спорт. У Першій лізі провів 9 матчів. З 1 січня 2023 року перебував без клубу.

Дебютувати за команду Едмара/Голодюка футболіст має шанс вже у неділю, 2 квітня, у матчі 19-го туру проти СК Дніпро-1.

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