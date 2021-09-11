Где смотреть матч Металлист 1925 – Динамо? Игру транслируют на oll.tv и канале "Футбол 2", где в 15:55 начнет свою работу предматчевая студия. Харьковчане – откровенно домашняя команда. На выезде они проиграли все матчи и не забили ни одного гола, а в родных стенах добыли обе свои победы. В целом же Металлист 1925 не впечатляет. Лишь одна выстраданная победа над "дублем" Динамо (Черноморцем) за 5 туров. Матч, как и онлайн-трансляция Металлист 1925 – Динамо на "Футбол 24", стартует в 17:00. Команду Луческу, которая с 3-очковым отрывом удерживает лидерство, ждет свой вызов – отсутствие Буяльского и Шапаренко, первая игра после изнурительных поединков сборных.

Металлист 1925 – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

После погрома Колоса в основе киевлян 3 именения. Вместо ключевых для Луческу полузащитников Буяльского и Шапаренко, которые не могут сыграть из-за травмы и дисквалификации соответственно, шанс получают Леднев и Андриевский. Кроме этого, Шабанова в центре защиты меняет Сирота, среди недели успевший дебютировать за национальную сборную. Кривенцов после поражения от СК Днепр-1 делает 4 замены в стартовом составе. Новые люди выходят на позициях вратаря, левого защитника и фланговых хавбеков.

Металлист 1925: Сидоренко – Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай – Габелок – Савин, Крыськив, Голодюк, Ременюк – Марлисон

Динамо: Бойко – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Андриевский – Цыганков, Леднев, Де Пена – Шкурин