Де дивитися матч Металіст 1925 – Динамо? Гру транслюють на oll.tv та каналі "Футбол 2", де о 15:55 почне свою роботу передматчева студія. Харків'яни – відверто домашня команда. На виїзді вони програли всі матчі та не забили жодного гола, а в рідних стінах здобули обидві свої перемоги. Загалом же Металіст 1925 не вражає. Лише одна вистраждана перемога над "дублем" Динамо (Чорноморцем) за 5 турів. Матч, як і онлайн-трансляція Металіст 1925 – Динамо на "Футбол 24", стартує о 17:00. Команду Луческу, яка з 3-очковим відривом утримує лідерство, чекає свій виклик – відсутність Буяльського і Шапаренка, перша гра після виснажливих поєдинків збірних.

Металіст 1925 – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Металіст 1925: Сидоренко – Єрмаков, Ткачук, Шершень, Ченбай – Габелок – Савін, Криськів, Голодюк, Ременюк – Марлісон

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Лєднєв, Де Пена – Шкурін