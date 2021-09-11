Металлист 1925 в начале сезона как нельзя лучше демонстрирует проблемы роста, присущие новичкам элитного дивизиона. Подопечные Валерия Кривенцова дебютировали в УПЛ, на эмоциях переиграв Рух, но в следующих пяти турах харьковчане потерпели четыре поражения с суммарным счетом 1:7 – победить удалось только кризисный Черноморец, который тоже только что вышел в Премьер-лигу . При этом единственным реальным провалом "желто-синих" стал выездной матч с Ворсклой. Тренеры Колоса и СК Днепр-1 признавали незаслуженность своих побед над Металлистом-1925, а против Шахтера команда держала 0:0 до 70-х минут.

Дебютант демонстрирует очень симпатичный футбол с высокими скоростями и комбинациями, смело играя против всех соперников, однако коллективу пока трудно выдерживать уровень УПЛ. Особенно трудно "желто-синим" в прессинге – они демонстрируют низкую интенсивность, а за отборами на чужой половине поля подопечные Валерия Кривенцова идут на последней позиции. За это можно и покритиковать, ведь у Металлиста 1925 довольно сильный состав – большинство футболистов имеет приличный опыт выступлений в элитном дивизионе.

Впрочем, как показали матчи против Шахтера и СК Днепр-1, на сильных соперников команда способна собраться и создать им проблемы. Харьковчане умеют неплохо закрываться, регулярно выбегают в контратаки и имеют быстрых техничных футболистов, способных наказывать за мелкие ошибки. Недооценивать Металлист 1925 точно нельзя. Тем более когда "желто-синие" играют дома.

Проблема новичка заключается в том, что сейчас прийдется встретиться не с обычным сильным соперником, а с Динамо. Киевляне провели очень мощный старт чемпионата, забив 20 голов в шести матчах, захватив лидерство в таблице и оторвались от Шахтера уже на два очка. "Бело-синие" лидируют по ожидаемым голам и очкам, а по ожидаемым пропущенным они идут вторыми, уступая "горнякам" и СК Днепр-1 всего на 0,13 xGA. Практически по всем статистическим показателям действующий чемпион Украины является лучшим в УПЛ.

Это преимущество подопечные Мирчи Луческу конвертируют в феерические выносы своих соперников. Верес и Десна проиграли киевлянам со счетом 0:4, причем ровенчане пропустили трижды еще до перерыва. Зарю и Минай не громили, но победили очень уверенно (2:1), а вот Колосу устроили резню безнопилой – 7:0 при шести забитых мячах в первом тайме. О таких результатах тот же Шахтер пока может только мечтать, поэтому прямо сейчас Динамо кажется главным претендентом на чемпионство. Впрочем, для этого необходимо избегать осечек.

Одно фиаско "бело-синие" уже допустили, расписав домашнюю ничью с Ингульцом. В том поединке динамовцы показали расслабленность и недооценку соперника, выдав один из самых низких темпов передач и позволив петровцам провести много контратак – подобные тенденции существовали и в первых турах, когда команда, обеспечив результат, бросала играть. Пощечина от аутсайдера заставила киевлян протрезветь – именно после неё Динамо уничтожило Десну и Колос.

Словом, Металлисту 1925 сегодня не позавидуешь. Подопечные Валерия Кривенцова встретятся с монстром, у которого почти нет уязвимых мест. Впрочем, это же УПЛ – здесь возможны любые результаты.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Шапаренко (Динамо Киев)

Травмированные: Жичиков (под вопросом), Пономарь – Буяльский, Бущан, Кулач, Попов, Бущан

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Динамо

Металлист 1925: Коваленко – Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок – Протасов, Крыськив, Голодюк, Дмитренко, Марлисон

Динамо: Бойко – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Андриевский – Цыганков, Леднев, Антюх – Шкурин

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Динамо, как всегда, является фаворитом противостояния, но сегодня вряд ли стоит ожидать разгрома вроде того, который получили Десна и Колос. Во-первых, дома Металлист 1925 выглядит очень симпатично. Во-вторых, киевляне только несколько дней назад собрались после разъездов по сборным – все они находятся в разном игровом тонусе. В конце концов, у "бело-синих" выпали два ключевых центрхава (Шапаренко и Буяльский) – без них представить нынешнее Динамо просто невозможно.

Если чемпион еще и не настроится на игру, то харьковчане смогут зацепиться за какую-то ничью. Впрочем, в подобный расклад не верится. Подопечные Мирчи Луческу получили слишком ощутимую пощечину от Ингульца, а турнирная ситуация заставляет не расслабляться. Да и к старту в ЛЧ желательно подойти в хорошем настроении. Именно поэтому сегодня стоит поставить на победу Динамо.