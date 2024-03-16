В рамках 21-го тура УПЛ 2023/24 Металлист 1925 сыграет с Рухом, Оболонь примет Полесье, а Кривбасс встретится с Колосом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Металлист 1925 – Рух

От Металлиста 1925 весной ожидали большего. Появление богатого инвестора, приход Виктора Скрипника, приход Юрченко и Гармаша – все это интриговало зимой. После сильной 30-минутки с Динамо казалось, что харьковчане теперь всегда будут интенсивно прессинговать и забивать минимум дважды, однако вместо этого фаны увидели поражение от Миная и ничью с ЛНЗ.

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Пока что "желто-синим" не хватает всего. С травмой Курило в опорную зону пришлось перевести Юрченко, схема 4-4-2 ромб впервые была опробована в предыдущем туре, а интенсивности на весь матч не хватает. Да и в целом Металлист 1925 нестабилен. В том же поединке с ЛНЗ подопечные Виктора Скрипника доминировали до 60-й минуты, но затем резко перестали обострять – при этом забить удалось только с пенальти (как и пропустить).

Рух стартовал успешнее, набрав 7 из 9 очков на старте. Подопечные Виталия Пономарева расписали ничью с Полесьем, а затем победили Колос и СК Днепр-1 – хотя к качеству этих побед есть вопросы. Встреча в Ковалевке выглядела ничейной, а триумфу в Днепре способствовали три тревоги во втором тайме.

4-часовой матч разбился на рваные отрезки, в которых СК не смог развить свое явное игровое преимущество – обороняться в таком рисунке проще. Да и существование единственного гола в ворота СК было сомнительным – без GoalLine там ничего не понятно. Тем не менее, Рух дает результат, несмотря на потерю Сапуги, Довгого, Эдсона, а теперь еще и Климчука. Металлист 1925 похвастаться таким не может.

Кадровая ситуация

Травмированы: Курило – Сапуга, Климчук, Панькив, Слюсар

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Рух

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Имереков, Червак, Фарина – Юрченко – Габелок, Гармаш, Бычек – Борячук, Ари

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Пидгурский – Квасница, Пастух, Притула, Плюмен – Карабин

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Трудно спрогнозировать результаты этого матча. Мы даже не будем пытаться – все решит рандом. Тем не менее, можно спрогнозировать невысокое количество голов, ведь Рух больше одного гола весной не проводил, а у Металлиста 1 забитый мяч за два последних тура.

Оболонь – Полесье

Оболонь выдала очень неоднозначный старт весенней части. С одной стороны, киевляне расписали ничью с Черноморцем, после чего проиграли СК Днепр-1 и Кривбассу – на этом отрезке команда забила всего 1 гол. С другой стороны, поединок против одесситов завершился со счетом 18:1 по ударам, а поражения от криворожан и днепровцев оказались минимальными. При этом явно провально выглядел только матч против СК.

Валерий Иващенко уверен, что его подопечные способны на уровне бороться с представителями топ-5, но турнирная таблица говорит обратное. Оболонь держится в зоне плей-офф за выживание, а отрыв от зоны прямого вылета составляет всего 2 очка. При таких условиях коллективу мало демонстрировать достойный футбол – необходимо побеждать.

За отсутствие побед весной уже уволили одного тренера – Юрий Калитвинцев покинул Полесье. Под его руководством житомиряне расписали ничью с Рухом, после чего проиграли ЛНЗ и Александрии. Вследствие этого команда выпала из борьбы за топ-3, опустившись на шестую строчку в турнирной таблице. Что наиболее обидно, больше одного гола за матч новичок УПЛ не забивал, да и моментов было немного.

Конечно же, руководство после колоссальных финансовых вливаний в состав желало получить больше. Тем не менее, именитой замены Юрию Калитвинцеву пока не нашли – ходили слухи о подписании Патрика ван Леувена, однако они не подтвердились. Пока команду возглавляет Сергей Шищенко, которому сегодня придется дебютировать в УПЛ.

Кадровая ситуация

Травмированы: Макуана (Полесье)

Дисквалифицированы: Тейлор (Полесье)

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Полесье

Оболонь: Федоровский – Приймак, Карась, Дубко – Мединский, Черненко, Слободян, Мороз, Прокопенко – Краснопир, Вишневский

Полесье: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Кравец, Михайличенко – Танковский, Таллес Кошта – Козак, Грицук, Назаренко – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Вряд ли Сергей Шищенко сможет существенно освежить Полесье в атаке, и Оболонь умеет сушить матчи. Больше одного гола за игру киевляне не пропускали – а житомиряне не забивали. Именно поэтому мы поставим на тотал меньше 2,5. Спрогнозировать же победителя пока что сложно.

Кривбасс – Колос

Кривбасс, несмотря на громкое поражение от Шахтера, остается в чемпионской гонке. От первой позиции команду отделяют всего три очка, а футбол подопечных Юрия Вернидуба выглядит достаточно убедительно. Правда, победа над Оболонью оказалась не такой уверенной, как ожидалось, однако на фоне того же Шахтера криворожане продемонстрировали немало хороших качеств.

В частности, у них хороший прессинг, хотя ему не хватает систематичности. Очень сильно проявляют себя фулбек Бандейра, вингер Соса и нападающий Аду – они причастны к половине голов Кривбасса весной. Все уже и забыли, кто играл на их позициях осенью (Понедельник, Задерака и Кожушко). Понедельник еще и раскрылся в роли ЦЗ с топовым пассингом. Вряд ли всего этого хватит для чемпионства, но побороться за серебро с таким футболом можно.

Правда, позади на расстоянии 1-2 очков держатся СК Днепр-1 и Динамо, причем киевляне сыграли на два матча меньше. А криворожанам сейчас надо победить Колос – коллектив, который даже после трех голов от Шахтера в предыдущем туре имеет лучшую оборону в сезоне. Ковалевцы за 20 туров пропустили всего 14 мячей.

По ожидаемым показателям подопечные Ярослава Вишняка должны были глотнуть значительно больше. Команду сильно вытягивает голкипер Фесюн, которого будто бы уже подписал Шахтер (и за которым будто бы следили в топ-чемпионатах), и расточительство соперников сказывается – но Колос действительно умеет высасывать футбол из своих поединков. Никто не умеет "сушить" так, как это делают ковалевцы – и это проблема для Кривбасса.

Кадровая ситуация

Травмированные: Якимец – Богданов (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Колос

Кривбасс: Клищук – Бандейра, Стецков, Бескоровайный, Дибанго – Илич, Бизимана – Кузык, Лунев, Соса – Аду

Колос: Фесюн – Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуриков – Милько, Демченко – Кариока, Тотовицкий, Велетень – Паулаускас

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Учитывая трудности Кривбасса с Оболонью (очень похожей на Колос в стилистическом плане), а также хорошую оборону Колоса (в первом тайме Шахтер ничего не смог с ней сделать), можно поставить на тотал меньше 2,5. Такой уж у нас чемпионат, что половину поединков в туре имеют одинаковый низовой прогноз, а чего-то большего без экстрасенсов не предсказать.

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