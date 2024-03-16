У рамках 21-го туру УПЛ 2023/24 Металіст 1925 зіграє з Рухом, Оболонь прийме Полісся, а Кривбас зустрінеться з Колосом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Металіст 1925 – Рух

Від Металіста 1925 навесні очікували більшого. Поява багатого інвестора, прихід Віктора Скрипника, прихід Юрченка й Гармаша – все це інтригувало взимку. Після сильної 30-хвилинки з Динамо здавалося, що харків'яни тепер завжди будуть інтенсивно пресингувати й забивати мінімум двічі, однак замість цього фани побачили поразку від Миная та нічию з ЛНЗ.

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Поки що "жовто-синім" бракує усього. Із травмою Курила в опорну зону довелося перевести Юрченка, схема 4-4-2 ромб вперше була випробувана у попередньому турі, а інтенсивності на весь матч не вистачає. Та і загалом Металіст 1925 нестабільний. У тому ж поєдинку з ЛНЗ підопічні Віктора Скрипника домінували до 60-ї хвилини, але потім різко перестали загострювати – при цьому забити вдалося тільки з пенальті (як і пропустити).

Рух стартував успішніше, набравши 7 із 9 очок на старті. Підопічні Віталія Пономарьова розписали нічию з Поліссям, а потім перемогли Колос і СК Дніпро-1 – хоча до якості цих звитяг є питання. Зустріч у Ковалівці виглядала нічийною, а тріумфу в Дніпрі сприяли три тривоги у другому таймі.

4-годинний матч розбився на рвані відрізки, у яких СК не зміг розвинути свою явну ігрову перевагу – оборонятись у такому малюнку простіше. Та й існування єдиного гола у ворота СК було сумнівним – без GoalLine там нічого не зрозуміло. Тим не менш, Рух дає результат, попри втрату Сапуги, Довгого, Едсона, а тепер ще й Климчука. Металіст 1925 похизуватись таким не може.

Кадрова ситуація

Травмовані: Курило – Сапуга, Климчук, Паньків, Слюсар

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Рух

Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Імереков, Червак, Фарина – Юрченко – Габелок, Гармаш, Бичек – Борячук, Арі

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Підгурський – Квасниця, Пастух, Притула, Плюмен – Карабін

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Важко спрогнозувати результати цього матчу. Ми навіть не будемо намагатись – все вирішить рандом. Тим не менш, можна спрогнозувати невисоку кількість голів, адже Рух більше одного гола навесні не проводив, а у Металіста 1 забитий м'яч за два останніх тури.

Оболонь – Полісся

Оболонь видала дуже неоднозначний старт весняної частини. З одного боку, кияни розписали нічию з Чорноморцем, після чого програли СК Дніпро-1 і Кривбасу – на цьому відрізку команда забила всього 1 гол. З іншого боку, поєдинок проти одеситів завершився з рахунком 18:1 за ударами, а поразки від криворіжців і дніпровців виявились мінімальними. При цьому явно провально виглядав тільки матч проти СК.

Валерій Іващенко впевнений, що його підопічні здатні на рівні боротись з представниками топ-5, але турнірна таблиця говорить протилежне. Оболонь тримається у зоні плей-офф за виживання, а відрив від зони прямого вильоту становить всього 2 очки. За таких умов колективу мало демонструвати гідний футбол – необхідно перемагати.

За відсутність перемог навесні вже звільнили одного тренера – Юрій Калітвінцев покинув Полісся. Під його керівництвом житомиряни розписали нічию з Рухом, після чого програли ЛНЗ та Олександрії. Внаслідок цього команда випала з боротьби за топ-3, опустившись на шосту сходинку в турнірній таблиці. Що найбільш прикро, більше одного гола за матч новачок УПЛ не забивав, та і моментів було небагато.

Звісно ж, керівництво після колосальних фінансових вливань у склад бажало отримати більше. Тим не менш, іменитої заміни Юрію Калітвінцеву поки що не знайшли – ходили чутки щодо підписання Патріка ван Леувена, однак вони не підтвердились. Поки що команду очолює Сергій Шищенко, якому сьогодні доведеться дебютувати в УПЛ.

Кадрова ситуація

Травмовані: Макуана (Полісся)

Дискваліфіковані: Тейлор (Полісся)

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Полісся

Оболонь: Федорівський – Приймак, Карась, Дубко – Мединський, Черненко, Слободян, Мороз, Прокопенко – Краснопір, Вишневський

Полісся: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Кравець, Михайліченко – Танковський, Таллес Кошта – Козак, Грицук, Назаренко – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Навряд чи Сергій Шищенко зможе суттєво освіжити Полісся в атаці, та й Оболонь вміє сушити матчі. Більше одного гола за гру кияни не пропускали – а житомиряни не забивали. Саме тому ми поставимо на тотал менше 2,5. Спрогнозувати ж переможця поки що складно.

Кривбас – Колос

Кривбас, попри гучну поразку від Шахтаря, залишається у чемпіонських перегонах. Від першої позиції команду відділяють всього три очки, а футбол підопічних Юрія Вернидуба виглядає досить переконливо. Щоправда, перемога над Оболонню виявилась не такою впевненою, як очікувалось, однак на тлі того ж Шахтаря криворіжці продемонстрували чимало хороших якостей.

Зокрема, у них хороший пресинг, хоча йому бракує систематичності. Дуже сильно проявляють себе фулбек Бандейра, вінгер Соса та нападник Аду – вони причетні до половини голів Кривбаса навесні. Всі уже й забули, хто грав на їхніх позиціях восени (Понєдєльнік, Задерака й Кожушко). Понєдєльнік ще й розкрився у ролі ЦЗ з топовим пасингом. Навряд чи всього цього вистачить для чемпіонства, але поборотись за срібло з таким футболом можна.

Щоправда, позаду на відстані 1-2 очок тримаються СК Дніпро-1 та Динамо, причому кияни зіграли на два матчі менше. А криворіжцям нині треба перемогти Колос – колектив, який навіть після трьох голів від Шахтаря у попередньому турі має найкращу оборону в сезоні. Ковалівці за 20 турів пропустили всього 14 м'ячів.

За очікуваними показниками підопічні Ярослава Вишняка мали ковтнути значно більше. Команду сильно витягує голкіпер Фесюн, якого ніби-то вже підписав Шахтар (і за яким ніби-то стежили у топ-чемпіонатах), та й марнотратство суперників дається взнаки – але Колос дійсно вміє висмоктувати футбол зі своїх поєдинків. Ніхто не вміє "сушити" так, як це роблять ковалівці – і це проблема для Кривбаса.

Кадрова ситуація

Травмовані: Якімець – Богданов (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Колос

Кривбас: Кліщук – Бандейра, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго – Іліч, Бізімана – Кузик, Луньов, Соса – Аду

Колос: Фесюн – Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Цуріков – Мілько, Демченко – Каріока, Тотовицький, Велетень – Паулаускас

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Враховуючи труднощі Кривбаса з Оболонню (дуже схожою на Колос у стилістичному плані), а також хорошу оборону Колоса (у першому таймі Шахтар нічого не зміг з нею зробити), можна поставити на тотал менше 2,5. Такий вже у нас чемпіонат, що половину поєдинків у турі мають однаковий низовий прогноз, а чогось більшого без екстрасенсів не передбачити.

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