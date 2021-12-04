Колос на выезде минимально переиграл Металлист 1925, нанеся ему пятое подряд поражение в УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Команды начали матч довольно ровно, а выйти вперед удалось Колосу – Диего Сантос среагировал на серию рикошетов и отправил мяч в ворота. Во второй половине Металлист 1925 создал немало моментов, чтобы отыграться, хотя Колос тоже мог забить, но в итоге последние отпраздновали победу.

Колос минимально победил Металлист 1925 – харьковчане проиграли в пятом матче подряд

Таким образом, ковалёвцы набрали 21 пункт, обогнали Металлист 1925 и поднялись на 9 место, а харьковчане с 19 очками остались десятыми и продолжили свою серию с поражений до пяти подряд.