Металіст 1925 – Колос – 0:1 – відео гола та огляд матчу
4 грудня 22:58 - Читать на русском
Колос на виїзді мінімально переграв Металіст 1925, завдавши йому п'ятої поспіль поразки в УПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
27’ Дієго Сантос
Команди розпочали матч досить рівно, а вийти вперед вдалось Колосу – Дієго Сантос зреагував на серію рикошетів та відправив м'яч у ворота. У другій половині Металіст 1925 створив чимало моментів, аби відігратись, хоча Колос теж міг забити, проте у підсумку останні відсвяткували перемогу.
Колос мінімально переміг Металіст 1925 – харків'яни програли у п'ятому матчі поспіль
Таким чином, ковалівці набрали 21 пункт, обігнали Металіст 1925 та піднялись на 9 місце, а харків'яни з 19 очками залишились десятими та продовжили свою серію з поразок до п'яти поспіль.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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