Колос на виїзді мінімально переграв Металіст 1925, завдавши йому п'ятої поспіль поразки в УПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Команди розпочали матч досить рівно, а вийти вперед вдалось Колосу – Дієго Сантос зреагував на серію рикошетів та відправив м'яч у ворота. У другій половині Металіст 1925 створив чимало моментів, аби відігратись, хоча Колос теж міг забити, проте у підсумку останні відсвяткували перемогу.

Колос мінімально переміг Металіст 1925 – харків'яни програли у п'ятому матчі поспіль

Таким чином, ковалівці набрали 21 пункт, обігнали Металіст 1925 та піднялись на 9 місце, а харків'яни з 19 очками залишились десятими та продовжили свою серію з поразок до п'яти поспіль.