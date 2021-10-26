Металіст 1925 – Олександрія – 2:5 – відео голів та огляд матчу
22:28 - Читать на русском
Олександрія впевнено здолала Металіст 1925 у 1/8 фіналу Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу.
63’ Дмитро Криськів
85’ Андрій Ременюк
Еміль Мустафаєв 24’
Еміль Мустафаєв 28’
Юрій Копина 53’
Ігор Кирюханцев 70’
Денис Устименко 90+1’
24’ Еміль Мустафаєв
28’ Еміль Мустафаєв
53’ Юрій Копина
63’ Дмитро Криськів
70’ Ігор Кирюханцев
85’ Андрій Ременюк
90+1’ Денис Устименко
Ударний дует Спінеллі-Мустафаєв забезпечив гостям комфортну перевагу ще до перерви. Аргентинець двічі асистував 20-річному форварду, який оформляв свої перші голи за Олександрію.
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Копина довів рахунок до розгромного, вирвавшись на рандеву з кіпером від центра поля. Металіст 1925 спромігся відповісти 2 голами, але стільки ж іще пропустив. 2:5 – феєричне відкриття 1/8 фіналу Кубка.
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