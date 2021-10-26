Олександрія впевнено здолала Металіст 1925 у 1/8 фіналу Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ударний дует Спінеллі-Мустафаєв забезпечив гостям комфортну перевагу ще до перерви. Аргентинець двічі асистував 20-річному форварду, який оформляв свої перші голи за Олександрію.

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Копина довів рахунок до розгромного, вирвавшись на рандеву з кіпером від центра поля. Металіст 1925 спромігся відповісти 2 голами, але стільки ж іще пропустив. 2:5 – феєричне відкриття 1/8 фіналу Кубка.