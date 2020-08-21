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Металл подписал юного таланта Динамо

12:58 - Читати українською
Металл подписал юного таланта Динамо
Николай Ярош / Фото из открытых источников

Новосозданный клуб продолжает усиливаться перед стартом во Второй лиге.

Защитник молодежной команды Динамо Николай Ярош перешел в харьковский Металл, сообщает официальный сайт Динамо.

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Срок арендного соглашения рассчитан на один год.

К слову, 19-летний защитник провел за команду Динамо U-19 31 матч, а также сыграл восемь игр за команду Динамо U-21.

Напомним, Металл был создан в начале июля – клуб, который связывают с вице-президентом Динамо Евгением Красниковым, будет выступать в новом сезоне во Второй лиге.

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