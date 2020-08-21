Метал підписав юного таланта Динамо

Новостворений клуб продовжує підсилюватись перед стартом у Другій лізі.

Захисник молодіжної команди Динамо Микола Ярош перейшов у харківський Метал, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Рикун увійшов до тренерського штабу Метала

Термін орендної угоди розрахований на один рік.

До слова, 19-річний оборонець провів за команду Динамо U-19 31 матч, а також зіграв вісім ігор за команду Динамо U-21.

Нагадаємо, Метал було створено на початку липня – клуб, який пов'язують з віце-президентом Динамо Євгеном Красніковим, буде виступати у новому сезоні у Другій лізі.

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