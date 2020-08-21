Метал підписав юного таланта Динамо

Україна — 14:13 53
-
Олімпік – Динамо: де і коли дивитися матч УПЛ – офіційний дебют Луческу відкриває сезон
-
"Мене дивує мовчання Мілевського – це ганебно": керівника Трибуни 15 годин катував білоруський ОМОН – шокуюче інтерв’юІнтерв’ю — 14:00 1303
-
Парад легенд Динамо і колізей смерті: призовий кросворд від головного редактораОвертайм — 12:30 1252
-
Битва за Мессі: Інтер та Барселона як головні претенденти на аргентинця – аргументи за і проти та сумний фінал для ЛеоMykhailo_Yukhymenko — 11:00 1567
-
Шахтар – Колос: анонс матчу УПЛУкраїна — 09:00 2673