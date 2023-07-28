Аргентинец стал героем матча против Атланты, в котором его клуб одержал громкую победу со счетом 4:0. Лео Месси хотел поддержать партнеров и наладить с ними связь, и сделал подарок всей команде.

Суарес не станет одноклубником Месси этим летом, – Фабрицио Романо

Защитник ДеАндре Едлин появился перед прессой в розово-черных наушниках Beats by Dre, украшенных логотипом Интер Майами. Футболист признался журналистам, что это подарок Лео Месси, который купил их для каждого в команде. Об этом сообщил Goal.

Это не единственный красивый жест от аргентинца. Лео также подарил билеты на собственную презентацию нападающему Леонадро Кампани.

Напомним, что Месси провел за Интер Майами два матча. Семикратный обладатель "Золотого мяча" успел забить три гола за новую команду.

Месси – не единственный чемпион мира: легенда Шахтера, рискующий тюрьмой, и еще 9 суперзвезд МЛС