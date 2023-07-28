Аргентинець став героєм матчу проти Атланти, в якому його клуб здобув гучну перемогу з рахунком 4:0. Лео Мессі хотів підтримати партнерів та налагодити з ними зв'язок, тож зробив подарунок всій команді.

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Захисник ДеАндре Єдлін з'явився перед пресою в рожево-чорних навушниках Beats by Dre, прикрашених логотипом Інтер Маямі. Футболіст зізнався журналістам, що це подарунок Лео Мессі, який купив їх для всієї команди. Про це повідомив Goal.

Це не єдиний гарний жест від аргентинця. Лео також подарував квитки на власну презентацію нападнику Леонадро Кампані.

Нагадаємо, що Мессі провів за Інтер Маямі два матчі. Семиразовий володар "Золотого м'яча" встиг забити три голи за нову команду.

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