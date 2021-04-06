"Блаугранас" контролировали ход игры на протяжении всех 90 минут, нанеся два с половиной десятка ударов в сторону ворот гостей. Однако, Вальядолид мужественно держался, а порой опасно огрызался.

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Дожать середняка Барса сумела лишь в большинстве после удаления Плано. Победный мяч каталонцы оформили на 90-й минуте. Это Араухо продлил на дальнюю штангу фланговый прострел, а там Усман Дембеле роскошно пробил с лета левой – 1:0! Теперь Барселона всего в одном балле от Атлетико.

Барселона вырвала победу над Вальядолидом перед Эль Класико – Дембеле стал героем, забив на 90-й минуте