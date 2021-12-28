Лидер Барселоны Лео Месси откровенно рассказал об отношениях с Неймаром. 33-летний аргентинец якобы не против снова выйти на поле в одной футболке с бразильцем, но есть факторы, которые этому препятствуют.

"Останусь ли я в клубе, если придет Неймар? Будет сложно привлечь новых игроков, потому что нам нужны деньги, а их нет. Я смеялся, ведь говорят, что Неймар должен быть очень дорогим из-за того, что произошло в прошлом.

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Как-то нужно заплатить ПСЖ... Это непросто, для нового президента это будет очень трудная задача. Нужно быть очень умным, достичь баланса и внести множество изменений, чтобы добиться успеха.

Он не сказал, что мы будем играть, он сказал, что хотел бы играть... Не так ли? Да, мы время от времени разговариваем. Вся наша троица общается – ежедневно говорю или с Неймаром, или с Суаресом. Мы сохраняем отношения с Луисом почти каждый день", – цитирует Месси Mundo Deportivo со ссылкой на интервью La Sexta.

Заметим, Неймар играл за Барсу вместе с Лионелем в 2013-2017 годах, а затем перебрался в ПСЖ за рекордные 222 млн евро.

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