Лідер Барселони Лео Мессі відверто розповів про відносини з Неймаром. 33-річний аргентинець нібито не проти знову вийти на поле в одній футболці з бразильцем, але є фактори, що цьому перешкоджають.

"Чи залишусь я в клубі, якщо прийде Неймар? Буде складно залучити нових гравців, тому що нам потрібні гроші, а їх немає. Я сміявся, адже кажуть, що Неймар повинен бути дуже дорогим через те, що сталося в минулому.

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Якось потрібно заплатити ПСЖ... Це непросто, для нового президента це буде дуже важке завдання. Потрібно бути дуже розумним, досягти балансу і внести безліч змін, щоб досягти успіху.

Він не сказав, що ми будемо грати, він сказав, що хотів би грати... Чи не так? Так, ми час від часу розмовляємо. Вся наша трійця спілкується – щодня говорю або з Неймаром, або з Суаресом. Ми зберігаємо відносини з Луїсом майже кожен день", – цитує Мессі Mundo Deportivo з посиланням на інтерв'ю La Sexta.

Зауважимо, Неймар грав за Барсу разом з Ліонелем у 2013-2017 роках, а потім перебрався у ПСЖ за рекордні 222 млн євро.

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