"Есть много людей, которые достойны уважения за свою работу. Это Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Леброн Джеймс.

Месси не покинет Барселону зимой – загадочное заявление аргентинца

В каждом виде спорта есть человек, который выделяется и вызывает восхищение. В футболе – это Криштиану Роналду. Я восхищаюсь многими спортсменами", – цитирует Месси AS со ссылкой на La Sexta.

Заметим, Лионель долгое время противостоял Криштиану в матчах против Реала, а теперь – во встречах против Юве.

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