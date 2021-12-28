Месси назвал 4-х спортсменов, которые его больше всего мотивируют – Роналду в списке
13:05 - Читати українською
Лидер Барселоны Лео Месси раскрыл имена спортивных звезд, которыми увлекается в повседневной жизни.
"Есть много людей, которые достойны уважения за свою работу. Это Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Леброн Джеймс.
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В каждом виде спорта есть человек, который выделяется и вызывает восхищение. В футболе – это Криштиану Роналду. Я восхищаюсь многими спортсменами", – цитирует Месси AS со ссылкой на La Sexta.
Заметим, Лионель долгое время противостоял Криштиану в матчах против Реала, а теперь – во встречах против Юве.
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