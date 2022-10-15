Лидер сборной Аргентины Лионель Месси признался, что стремится в лучших кондициях подойти к Мундиалю в Катаре. Последние два матча ПСЖ он пропустил из-за травмы, но уже восстановился.

"Этот чемпионат мира отличается от предыдущих, поскольку проводится в другое время. Турнир уже так близко, что любой пустяк может оставить тебя в стороне.

В сборной Аргентины не уверены, что Дибалу нужно включать в заявку на ЧМ-2022

Произошедшее с Дибалой и Ди Марией беспокоит на личном уровне, а когда видишь такие вещи, становится еще страшнее. Но это контрпродуктивно – выходить и играть, думая об этом.

Лучшее решение – играть нормально, как обычно. Игра – самый лучший способ оставаться в форме. Надеюсь, они восстановятся. Думаю, у них достаточно времени, чтобы восстановиться. И все будет хорошо", – цитирует Месси AS со ссылкой на DIRECTV Sports.

Напомним, Аргентина на групповом этапе ЧМ-2022 будет противостоять Саудовской Аравии, Мексике и Польше. Ди Мария будет отсутствовать около 3 недель, поэтому он должен успеть восстановиться до старта Мундиаля. Шансы Дибалы несколько меньше, ведь травма серьезнее.