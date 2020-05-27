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Месси вспомнил опыт игры при пустых трибунах – вскоре форвард снова встретится со своей фобией

19:54 23 Читати українською
Месси вспомнил опыт игры при пустых трибунах – вскоре форвард снова встретится со своей фобией
Лионель Месси / Фото из открытых источников

Лидер Барселоны Лионель Месси подчеркнул основной минус доигрывания нынешнего сезона Примеры.

"Говорят, что сезон в чемпионате Испании завершится при пустых трибунах. Это будет проблемой сразу из-за ряда причин.

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Но индивидуально каждый игрок должен самостоятельно представить себе игру без болельщиков. Это будет очень странно. Мне пришлось провести одну такую игру. Это был, откровенно говоря, пугающий опыт. Но лигу можно понять при нынешних обстоятельствах", – цитирует Месси официальный сайт Adidas.

Напомним, руководство Примеры уже с 8 июня надеется возобновить поединки внутреннего первенства.

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Барселона Барселона Испания футбольные фанаты коронавирус Лионель Месси Лионель Месси
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