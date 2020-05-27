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Мессі пригадав досвід гри за порожніх трибун – незабаром форвард знову зустрінеться зі своєю фобією

19:50 145 Читать на русском
Мессі пригадав досвід гри за порожніх трибун – незабаром форвард знову зустрінеться зі своєю фобією
Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Лідер Барселони Ліонель Мессі підкреслив основний мінус догравання нинішнього сезону Прімери.

"Кажуть, що сезон в чемпіонаті Іспанії завершиться без глядачів на трибунах. Це буде проблемою відразу через низку причин.

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Але індивідуально кожен гравець повинен самостійно уявити собі гру без уболівальників. Це буде дуже дивно. Мені довелося провести одну таку гру. Це був, відверто кажучи, лякаючий досвід. Але лігу можна зрозуміти за нинішніх обставин", – цитує Мессі офіційний сайт Adidas.

Нагадаємо, керівництво Прімери вже з 8 червня сподівається відновити поєдинки внутрішньої першості.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія футбольні фанати коронавірус Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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