Мессі пригадав досвід гри за порожніх трибун – незабаром форвард знову зустрінеться зі своєю фобією

Лідер Барселони Ліонель Мессі підкреслив основний мінус догравання нинішнього сезону Прімери.

"Кажуть, що сезон в чемпіонаті Іспанії завершиться без глядачів на трибунах. Це буде проблемою відразу через низку причин.

Мессі постелився у шалений підкат, а потім принизив тер Штегена – аргентинець розриває на тренуваннях

Але індивідуально кожен гравець повинен самостійно уявити собі гру без уболівальників. Це буде дуже дивно. Мені довелося провести одну таку гру. Це був, відверто кажучи, лякаючий досвід. Але лігу можна зрозуміти за нинішніх обставин", – цитує Мессі офіційний сайт Adidas.

Нагадаємо, керівництво Прімери вже з 8 червня сподівається відновити поєдинки внутрішньої першості.

Барселона проводить великий розпродаж: на двері вказали 3-м лідерам – гарячі цінники і нова суперціль