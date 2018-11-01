Месси возобновил тренировки после травмы руки

Форвард Барселоны Лионель Месси успешно продолжает восстанавливаться после повреждения.

Напомним, Месси получил травму в матче 9-го тура Примеры против Севильи (4: 2). Аргентинец неудачно приземлился и травмировал руку, из-за чего не смог доиграть поединок до конца.

Месси одобрил возвращение Неймара в Барселону

Сегодня, 31 октября, врачи Барселоны позволили Лионелю вернуться к тренировкам. Поэтому можно ожидать возвращения Месси на поле в ближайших матчах.

В текущем сезоне чемпионата Испании звезда каталонского клуба провел 9 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 5 ассистов.