Луїс Суарес завершує свою співпрацю з Греміо і готується перебратися в США.

Головний тренер бразильського клубу Ренату Гаушу підтвердив відхід 36-річного ветерана. "Ми точно сумуватимемо за Луїсом. Його всі дуже любили, але він йде", – сказав Гаушу.

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Суарес відіграє ще 2 матчі і 1-го січня отримає статус вільного агента. Ні для кого не секрет, якою буде наступна команда уругвайця. Інсайдер Фабріціо Романо підтвердив, що Ель Пістолеро твердо налаштований приєднатися до свого товариша Ліонеля Мессі в Інтері Маямі.

Суарес зберігає хорошу форму, оформивши 23 голи і 17 асистів у 51 матчі нинішнього сезону за Греміо.

Inter Miami are determined to seal Luis Suárez deal in the coming weeks as he’s leaving Gremio as free agent.



“We are going to miss him, for sure. He was very loved by everyone. He’s leaving…”, Gremio coach Renato Gaúcho confirms. pic.twitter.com/Cxoko8J8fV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2023

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