Мессі возз'єднається зі зірковим другом в Інтері Маямі – він нарешті стає вільним агентом
Луїс Суарес завершує свою співпрацю з Греміо і готується перебратися в США.
Головний тренер бразильського клубу Ренату Гаушу підтвердив відхід 36-річного ветерана. "Ми точно сумуватимемо за Луїсом. Його всі дуже любили, але він йде", – сказав Гаушу.
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Суарес відіграє ще 2 матчі і 1-го січня отримає статус вільного агента. Ні для кого не секрет, якою буде наступна команда уругвайця. Інсайдер Фабріціо Романо підтвердив, що Ель Пістолеро твердо налаштований приєднатися до свого товариша Ліонеля Мессі в Інтері Маямі.
Суарес зберігає хорошу форму, оформивши 23 голи і 17 асистів у 51 матчі нинішнього сезону за Греміо.
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