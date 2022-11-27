Нападающий ПСЖ Лионель Месси в очередной раз вписал свое имя в историю "альбиселесте".

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил очередной рекорд за национальную команду, сообщает Squawka.

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Забив в поединке 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 в ворота Мексики и ассистировав Энцо Фернандесу, Лео стал самым молодым и самым возрастным игроком, делавшим гол плюс пас в матче Мундиаля.

Напомним, на чемпионате мира 2006 года он отметился подобным во встрече с Сербией (6:0) в 18 лет 357 дней, а с Мексикой Месси повторил это достижение в возрасте 35 лет 155 дней.

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