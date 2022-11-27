Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі оформив черговий рекорд за національну команду, повідомляє Squawka.

Аргентина влаштувала божевільне святкування після перемоги над Мексикою – відео шаленства у роздягальні

Забивши у поєдинку 2-го туру групового етапу ЧС-2022 у ворота Мексики та асистувавши Енцо Фернандесу, Лео став наймолодшим і найстаршим гравцем, який робив гол плюс пас у матчі Мундіалю.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2006 року він відзначився подібним у зустрічі з Сербією (6:0) у 18 років 357 днів, а з Мексикою Мессі повторив це досягнення у віці 35 років 155 днів.

Аргентина перемогла Мексику у матчі за життя на ЧС-2022 – Мессі витягнув "альбіселесте" голом та асистом