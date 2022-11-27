"Это был сложный матч для нас, потому что у Мексики есть прекрасный тренер. Это сильная команда, которая играла очень хорошо. Первый тайм мы провели интенсивно, а во втором успокоились и снова стали собой.

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В первом матче ЧМ-2022 были лишь предпосылки нашей сегодняшней победы. Мы провели две совершенно разные игры. Мы знали, что сегодня нужно победить, поскольку это чемпионат мира, и сделали это.

Мы не можем опускать руки. Теперь каждый матч для нас как финальный. У Аргентины больше нет права на ошибку. Знали, что реакция людей на поражение от Саудовской Аравии будет такой. Думаю, что вместе как команда мы сможем поправить нашу ситуацию. Хочу сказать, чтобы люди верили, мы их не подведем", – цитирует Месси пресс-служба AFA.

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