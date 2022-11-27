"Це був складний матч для нас, бо Мексика має чудового тренера. Це сильна команда, яка грала дуже добре. Перший тайм ми провели інтенсивно, а у другому заспокоїлися і знову стали собою.

Аргентина – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу з розкішним ударом Мессі

У першому матчі ЧС-2022 були лише передумови для нашої сьогоднішньої перемоги. Ми провели дві зовсім різні ігри. Ми знали, що сьогодні треба перемогти, оскільки це чемпіонат світу, і зробили це.

Ми не можемо опускати руки. Тепер кожен матч для нас як фінальний. В Аргентини більше немає права на помилку. Знали, що реакція людей на поразку від Саудівської Аравії буде такою. Думаю, що разом як команда ми зможемо виправити нашу ситуацію. Хочу сказати, щоб люди вірили, ми їх не підведемо", – цитує Мессі прес-служба AFA.

Аргентина перемогла Мексику у матчі за життя на ЧС-2022 – Мессі витягнув "альбіселесте" голом та асистом